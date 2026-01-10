Photo: まついただゆき 2025年9月30日の記事を編集して再掲載しています。ストロー付きのタンブラーはあまり興味がなかったけれど、サーモスの最新コレクション「ICONシリーズ」のストロータンブラー（税込5,500円）を実際に使ってみたら、その先入観はあっさり崩れた。便利すぎて手放せなくなっているのだ。 アメリカで人気のシリーズがついに上陸