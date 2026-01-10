楽天の宗山塁内野手（22）が10日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。楽天ナインで「好きな人が多い」という補食を明かした。この日のテーマは「ホーム自慢」。辻岡義堂アナウンサー（39）から「『熱ケツ情報』というコーナーなんですけれども…」と直撃を受け、まずは「めちゃくちゃ見てました。知ってます。見てました、ずっと。やっと出れましたね