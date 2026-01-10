年の瀬が押し迫った2025年12月28日、六代目山口組が餅つきを行った。この日は愛知県瀬戸市にある山口組直系組織である瀬戸一家に、執行部をはじめ、200人を超える組員が集結した。「餅つきは、毎年12月28日に行われる恒例行事。瀬戸一家の敷地内のガレージに石臼が6基置かれ、地域ごとに次々にお餅をついていく。200人を超える組員らがそれぞれの臼の回りで『よいしょ、よいしょ』と威勢のいい声をかける。その声は50m先の住宅街