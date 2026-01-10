¡ÚÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡Û¹±Îã¡ÖÌß¤Ä¤¡×¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¡ª²áµîºÇÂçµé¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤¬¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤ÇÂàÀÊ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤¬²¡¤·Ç÷¤Ã¤¿2025Ç¯12·î28Æü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬Ìß¤Ä¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë»³¸ýÁÈÄ¾·ÏÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸Í°ì²È¤Ë¡¢¼¹¹ÔÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ°÷¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡ÖÌß¤Ä¤¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¹Ô»ö¡£À¥¸Í°ì²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÀÐ±±¤¬6´ðÃÖ¤«¤ì¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¼¡¡¹¤Ë¤ªÌß¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ°÷¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±±¤Î²ó¤ê¤Ç¡Ø¤è¤¤¤·¤ç¡¢¤è¤¤¤·¤ç¡Ù¤È°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ï50mÀè¤Î½»Âð³¹¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢º£¤É¤¤³¤ó¤ÊÀ¹Âç¤ÊÌß¤Ä¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³¸ýÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥ä¥¯¥¶³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡28Æü¤ÎÄ«8»þ¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ÎÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤¬ÅþÃå¤·¡¢Ìß¤Ä¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌîÆâÀµÇî¹°Æ»²ñ²ñÄ¹¡¢°ÂÅìÈþ¼ùÃÝÃæÁÈÁÈÄ¹¤éÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³Ë¿ÍÊª¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£9»þ²á¤®¤Ë¤Ï郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¡¢11»þ¤Ë¤Ï»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ö»ÊÁÈÄ¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¶À³ä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»ÊÁÈÄ¹¼«¿È¤âÌß¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÊÁÈÄ¹¤¬¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£ÎãÇ¯¤Ê¤é2»þ´Ö¤ÏÂÚºß¤¹¤ë¡£»ÊÁÈÄ¹¤ËÂ³¤¤¤Æ郄»³ÁêÃÌÌò¤âµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤â¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¢¤ëË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ÊÁÈÄ¹¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌß¤Ä¤¤Î¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Î¤Ï¼ãÆ¬¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ãÆ¬¤È¤·¤Æº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÌß¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ÊÁÈÄ¹¤ä郄»³ÁêÃÌÌò¤¬¸½¾ì¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÆó¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÇ¤¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï¡¢»ÊÁÈÄ¹¤¬µ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¤¢¤È30Ê¬¸å¤Ë¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼ãÆ¬Êäº´¤é¤Î°ìËÜÄù¤á¤ÇÌß¤Ä¤¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÌß¤Ä¤¤À¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤è¤¤¤·¤ç¡¢¤è¤¤¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ìß¤Ä¤¤Î²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ãÆ¬Êäº´¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢³§¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÁ°Æü¤Ë¤âÌß¤Ä¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÌß¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ê¬Îö¹³Áè¤Î½ª·ëÀë¸À¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£2025Ç¯12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹Ô»ö¡Ø»ö»Ï¤á¡Ù¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ìß¤Ä¤¤âÊ¬Îö¹³Áè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÁØÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤¢¤ë·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬ÂåÂØ¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬Îö¹³Áè¤ò½ª·ë¤µ¤»¡¢ÁÈÄ¹¤¬¸òÂå¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíËÜÉô¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤¬¼·ÂåÌÜÁÈÄ¹¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡×
¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌß¤Ä¤¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
