24歳で希少がん「副咽頭間隙腫瘍」が発覚した元グラビアアイドル・藤乃あおいさんが1月5日、死去した。9日、藤乃さんの母親がSNSを通じて報告した。享年27歳。【写真】大みそかに投稿した藤乃あおいさんの直筆メッセージ藤乃さんは2020年にデビュー。23年、顔面や頸部の深い位置に腫瘍ができる希少がん「副咽頭間隙腫瘍」が発覚。治療に専念した後、24年8月に芸能活動を復帰。昨年3月末で所属事務所を退所してフリーで活動していた