24歳で希少がん「副咽頭間隙腫瘍」が発覚した元グラビアアイドル・藤乃あおいさんが1月5日、死去した。9日、藤乃さんの母親がSNSを通じて報告した。享年27歳。



【写真】大みそかに投稿した藤乃あおいさんの直筆メッセージ

藤乃さんは2020年にデビュー。23年、顔面や頸部の深い位置に腫瘍ができる希少がん「副咽頭間隙腫瘍」が発覚。治療に専念した後、24年8月に芸能活動を復帰。昨年3月末で所属事務所を退所してフリーで活動していたが、デビュー5周年の同年7月、12月31日をもって芸能活動を引退することを表明していた。



昨年の大みそかには、直筆メッセージを投稿。「正直このような形で引退の運びになったことは、めちゃくちゃに悔しいです」と思いを吐露。そして、「今の私の状態的には嘘でも『大丈夫』や『元気』と言える状態では全くありません。7月に地元に帰ってからは、ほぼ体調のいい日はなく、ずっと体調が悪いまま、全てにおいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくない、ギリギリな身体との戦いを日々送っております」と綴っていた。



また、「最後の最後までキレイで元気なままの私を見せていたかったので、インスタライブなどをして終わりたかったのですが現状それが出来ない事、そしてそれが私自身とても悔しいということを、ご理解していただければありがたいです」とし、「ですが！この先、不意にでも『なんか藤乃あおいってグラビアいたな』と思い出してもらえた時は、キレイなままの元気いっぱいだった私だけを覚えていて、思い出してくれたら嬉しいです。それだけで私は十分に幸せです」と伝えた。



最後には「これまでの5年間、藤乃あおいという私を支えてくれて、沢山笑顔にしてくれて、沢山の笑顔をくれて、本当にありがとうございました。出会ってくれてありがとう」と感謝を伝えた。



◇



藤乃さんの訃報はSNSを通じて、「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。(藤乃あおいの母より)」と伝えられた。