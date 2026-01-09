ロジクール製品の設定等が可能なアプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版において不具合が発生していることをロジクールが認めました。ロジクールは復旧方法を紹介しています。ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版における不具合と復旧方法のご案内https://press.logicool.co.jp/ja-jp/macos-troubleshooting/ロジクールによると、「Logi Options+」および「Logicool G