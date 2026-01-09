2024年度の国内販売台数は、トヨタの約142万台に次いでスズキは約72万台（シェアは15.6％）と、ホンダ、日産を抜いて国内第2位のメーカーに躍り出た。ところが鈴木修は、こうした会社の慢心、驕りこそ一番ダメだと喝破していたという。スズキを長年取材しているジャーナリストの永井隆さんが知られざる「修語録」を明かす。撮影＝筆者鈴木修氏 - 撮影＝筆者■「ハイ、ハイ、私が鈴木修です」「働いて、働いて、働いて……」。流行