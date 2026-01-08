【ワシントン＝阿部真司、ロンドン＝横堀裕也】米政権は７日、北大西洋で米国の制裁下にあるロシア船籍の石油タンカー「マリネラ」を拿捕（だほ）した。先月から米側が追跡していた。露外務省は乗組員にロシア人が含まれているとして、早期帰国を求めた。米ＣＮＮによると、このタンカーは昨年１２月、米国が制裁対象のタンカーの出入りを全面的に阻止しているベネズエラに向けて航行中、米沿岸警備隊に拿捕されそうになり、針