ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせて今月の運気を占った結果を紹介します。2026年のスタートを切る1月。あなたの運勢はどう動くのでしょう