血液型×タロット占い◆2026年1月の運勢「AB型」のあなたは「リーダーシップ」がカギ!? 運気と開運ポイントをチェック
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。
本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせて今月の運気を占った結果を紹介します。2026年のスタートを切る1月。あなたの運勢はどう動くのでしょうか？
■AB型：皇帝（正位置）
責任を引き受ける覚悟が固まる時です。立場や役割が明確になり、判断を求められる場面が増えるでしょう。感情よりも基準を優先することで、周囲に安心感を与えられます。今月は、主導する力が自然と発揮されるタイミングです。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、2万件以上のサービスの中からランキング1位を獲得。高いリピート率を誇る。第六感の精度や占術だけでなく、SNSマーケティング、教育塾の経営、資産形成、行動心理学など、幅広い経験を背景に持つ。抽象的なメッセージに留まらない、具体的で実践的な指針を伝えるスタイルが支持されている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせて今月の運気を占った結果を紹介します。2026年のスタートを切る1月。あなたの運勢はどう動くのでしょうか？
■AB型：皇帝（正位置）
責任を引き受ける覚悟が固まる時です。立場や役割が明確になり、判断を求められる場面が増えるでしょう。感情よりも基準を優先することで、周囲に安心感を与えられます。今月は、主導する力が自然と発揮されるタイミングです。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、2万件以上のサービスの中からランキング1位を獲得。高いリピート率を誇る。第六感の精度や占術だけでなく、SNSマーケティング、教育塾の経営、資産形成、行動心理学など、幅広い経験を背景に持つ。抽象的なメッセージに留まらない、具体的で実践的な指針を伝えるスタイルが支持されている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/