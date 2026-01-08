大分市の元会社員、五條堀美咲さん（33）が行方不明になってから2025年9月25日で9年が経過した。警察は延べ5万3千人の捜査員を投入したものの、未だ有力な手掛かりは見つかっていない。失踪当時のバッグや財布、スマートフォンも発見されておらず、捜査は難航。こうした中、OBSの取材に応じた美咲さんの父親（71）が胸の内を明かした。 【画像をみる】行方不明時の五條堀美咲さんの写真やチラシ、バッグやスマホ （2025年