左手の薬指に、新たな決意が宿っていた。木幡初也騎手（３０）＝美浦・竹内＝が、昨年末に結婚していたことが分かった。お相手は都内在住の４歳年下の会社員女性。約６カ月の交際を経て、１２月２４日に婚姻届を提出した。「家族が増えましたし、より一層頑張らないといけないなと思います」。穏やかな笑顔で語る表情からは、充実した日々が伝わってくる。お相手については「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥの赤の子（立花琴未）や、生見