バーガーチェーン「マクドナルド」は1月14日から、全国の店舗で期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を販売する。価格は5ピース税込290円〜。販売は2月中旬までを予定している。あわせて、期間限定の新ソース2種「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」も登場。さらに、夕方5時からの「夜マック」限定で、通常のナゲットとスパイシーナゲットを食べ比べできる「食べくらべポテ