【マクドナルド】黒胡椒ガーリックのナゲットが復活、にんにくソース＆夜マック限定の食べ比べセットも登場

バーガーチェーン「マクドナルド」は1月14日から、全国の店舗で期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を販売する。価格は5ピース税込290円〜。販売は2月中旬までを予定している。

あわせて、期間限定の新ソース2種「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」も登場。さらに、夕方5時からの「夜マック」限定で、通常のナゲットとスパイシーナゲットを食べ比べできる「食べくらべポテナゲ 大・特大」も販売する。

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

・スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 5ピース(290円〜)

・やみつき旨にんにくソース(40円〜)

・サワークリームタルタルソース(40円〜)

【夜マック限定】

・食べくらべポテナゲ 大(630円〜)

・食べくらべポテナゲ 特大(990円〜)

※店舗の立地条件やデリバリー利用時は価格が異なる場合がある。

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年の初登場以来、人気の期間限定メニュー。粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を効かせたスパイシーな味わいが特徴で、カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンの組み合わせがクセになるという。

ホワイトペッパーや唐辛子など複数の香辛料を使用し、食べ進めるほどに旨みと刺激が広がる仕上がり。単品での注文に加え、「バリューセット」のサイドメニューとして選ぶこともできる。

なお、同商品は辛味があるため、辛いものが苦手な人や子どもは注意するよう呼びかけている。販売は5ピースのみで、15ピースの取り扱いはない。

〈期間限定ソースも同時登場〉

「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまのコクに濃口醤油とにんにくの旨みを効かせた和風ソース。焼き肉のタレをイメージし、隠し味のソテーオニオンとごま油が食欲をそそる味わいに仕上げた。

「やみつき旨にんにくソース」

「サワークリームタルタルソース」は、まろやかなサワークリームにガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味をアクセントにしたコク深い味わい。オニオンパウダーを隠し味に使い、後味に深みを持たせている。

「サワークリームタルタルソース」

期間限定ソース2種は、定番の「バーベキュー」「マスタード」とともに、ナゲット5ピースには1個、15ピースには3個付属。追加ソースは1個40円から購入できる。

〈夜マック限定「食べくらべポテナゲ」〉

「食べくらべポテナゲ 大」は、マックフライポテト（L）1個、チキンマックナゲット5ピース、スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック5ピースをセットにした商品。単品合計より330円以上お得となる。

「食べくらべポテナゲ 大」

「食べくらべポテナゲ 特大」は、マックフライポテト（L）2個、チキンマックナゲット10ピース、スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック5ピース入り。単品合計と比べて640円以上お得としている。

「食べくらべポテナゲ 特大」

発売に合わせて1月13日から、新テレビCM「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック『今しかできねーこと』篇(15秒)」の放映を開始する。眞栄田郷敦さんが、人気漫画『ろくでなしBLUES』の主人公“前田太尊”に自身を重ねた“眞栄田太尊”として登場する。