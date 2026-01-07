日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 154( 154) ソシエテジェネラル証券 124( 124) SBI証券 252( 114) BNPパリバ証券 114( 114) 楽天証