「日経225オプション」1月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 154( 154)
ソシエテジェネラル証券 124( 124)
SBI証券 252( 114)
BNPパリバ証券 114( 114)
楽天証券 85( 85)
松井証券 63( 63)
SMBC日興証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 20( 20)
岩井コスモ証券 18( 18)
UBS証券 10( 10)
山和証券 10( 10)
インタラクティブ証券 9( 9)
安藤証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
ドイツ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
野村証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
広田証券 12( 12)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
三菱UFJeスマート 66( 66)
BNPパリバ証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
UBS証券 30( 30)
SBI証券 18( 12)
楽天証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
広田証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 145)
BNPパリバ証券 62( 62)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
SBI証券 123( 49)
野村証券 40( 40)
松井証券 28( 28)
楽天証券 19( 19)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
