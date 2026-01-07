SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで“東海愛”たっぷりの結婚会見を行い、地元からは祝福の声が寄せられた。冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえを持って姿を見せた。松井の晴れ姿も「いつもお世話になっている西尾市の呉服屋さん『あづまや』さんに事