（左から）辻本達規 （C）ORICON NewS inc.、松井珠理奈　photo：ウチダアキヤ （C）oricon ME inc.オリコンニュース

松井珠理奈がボイメン辻本達規と結婚へ 辻本の事務所が認める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松井珠理奈との結婚報道を、辻本達規の事務所が「事実」と認めた
  • 報告によると、来週中に記者会見の場を設ける予定とのこと
  • 「今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。」とつづった
