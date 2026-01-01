ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 松井珠理奈がボイメン辻本達規と結婚へ 辻本の事務所が認める 松井珠理奈 BOYS AND MEN 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 松井珠理奈がボイメン辻本達規と結婚へ 辻本の事務所が認める 2026年1月1日 9時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松井珠理奈との結婚報道を、辻本達規の事務所が「事実」と認めた 報告によると、来週中に記者会見の場を設ける予定とのこと 「今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。」とつづった 記事を読む おすすめ記事 石井杏奈、印象がガラリと変わった人気男性アイドルとは「やっぱり…」 2025年12月28日 7時0分 石田ひかり、内館牧子さんを追悼 朝ドラ『ひらり』でヒロイン「『ひらり』は間違いなく私の財産です」 2025年12月26日 14時47分 「泣きそう」「全部見てない僕でも感動」 有吉弘行、紅白「あんぱん」企画に太鼓判 2025年12月30日 22時49分 【箱根駅伝】中央学院大 卒業した大エースに代わる存在 主将・近田陽路に川崎監督は「選手としても人間としても成長」と絶賛 2025年12月26日 7時30分 清水が吉田豊の契約更新、町田FWオ・セフンのレンタルによる復帰を発表「さまざまな受け止め方があると思いますが…」 2025年12月30日 14時29分