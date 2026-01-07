浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐる中部電力の不正行為について、7日に開かれた原子力規制委員会で、再稼働に向けた「審査の継続はできない」などと意見が相次ぎ、再稼働への審査は「白紙」になる見通しとなりました。この問題は静岡県にある浜岡原発3・4号機について、中部電力が、再稼働に向けて審査を受ける中で、地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定し、意図的に過小に評価していた疑いがあるデータを国に報告していた