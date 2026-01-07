「長澤さんは女優の才能だけでなくクリエーター気質も併せ持っており、妥協を許さない孤高の表現者に引かれる傾向があります。映画に情熱を注ぐ福永さんは理想の男性だったのでしょう。市井の人やマイノリティに光をあてる社会派作品を手掛ける福永さんは、長らく製作資金集めに奔走していた苦労人でした。40代となり、真田広之さん主演のドラマ『SHOGUN 将軍』の監督を務めて話題になっただけに、2人とも“今こそ結婚の好機”と思