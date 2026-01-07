【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は６日、ＡＩ（人工知能）向け半導体の中国への輸出について「ものすごい需要がある。注文が来るのを楽しみにしている」と意欲を示した。米政府の認可手続きが最終段階にあることも明らかにした。米ラスベガスで６日開幕した世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」の会場で記者会見した。フアン氏は「（輸出に向