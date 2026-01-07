「政府機関の中の人」になれる、またとないチャンスが到来です。消費者庁は1月6日、公式ウェブサイトやSNS（X、Facebook、YouTube等）の運営・管理業務を担当する「政策調査員（非常勤一般職国家公務員）」の募集を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■業務内容は「ガチ」なWeb運用今回募集されているのは、広報室に所属する「消費者庁政策調査員（非常勤）」で、募集人員は1名。「SNSの中の人