NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。1月8日放送の第69話では、三之丞（板垣李光人）がトキ（髙石あかり）の結婚に驚く。 参考：『ばけばけ』は“新婚生活”をどう描く？『あんぱん』『虎に翼』との比較で占う夫婦像 勘右衛門（小日向文世）がトキとヘブン（トミー・バストウ）の結婚に意見した第68話。 第69話では、トキとヘブンの結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞と会っているところをヘブン