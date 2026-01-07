スズキ新型「キャリイ」発売へ！スズキの軽トラック「キャリイ」シリーズが一部仕様変更を受け、2025年12月19日の発表を経て、2026年1月23日より発売されます。1961年の誕生から60年以上にわたって日本の働く現場を支えてきたキャリイは、2013年登場に登場した現行の11代目においても、広々とした荷台や優れた小回り性能で高い信頼を得ています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「軽トラ」です！（30枚以上）また