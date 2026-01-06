テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至とのツーショットを公開した。三谷アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「棚橋弘至選手の引退試合。ずっとこの日が来なければいいのにと思っていた日。それが昨日でした」と記し、棚橋と並んだショットなどをアップ。「５年前まだプロレスのプの字も知らなかった私にプロレスのイロハを教えてくれたのは棚橋さんでした。