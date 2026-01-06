アメリカのトランプ大統領がベネズエラを軍事攻撃するおよそ1か月前に、複数の石油企業の幹部に対して「準備を整えろ」とのメッセージを送っていたと報道されました。「ウォール・ストリート・ジャーナル」は5日、トランプ大統領がベネズエラの首都カラカスを軍事攻撃するおよそ1か月前、複数のアメリカの石油企業の幹部に対して「準備を整えろ」とメッセージを送っていたと報道しました。ベネズエラで大きな変化があるとも示唆し