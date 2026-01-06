JR西日本によりますと、山陽新幹線は島根県と鳥取県で震度5強を観測した地震により、停電が発生したため、岡山駅〜広島駅間で運転を見合わせていましたが午後1時に運転を再開しました。なお新大阪駅〜博多駅間では一部の列車に遅れが出ています。