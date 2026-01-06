職場には、いろんな人が働いているため、自分とどうしても肌が合わない相手もいるだろう。しかし一緒に仕事をしなければならないため、ときにはイライラを感じてしまう。ウクさんが投稿した作品「イライラ対処法」では、そんなイライラの斬新な対処法を紹介している。 【写真】【漫画】『イライラ対処法』1（ウクさん提供） 物語は職場で働いているゆいとつゆのが、2人で仕事をしている場面から始まる。そこでは、つゆのはレジに