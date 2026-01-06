就任1年目でリーグ優勝を果たした阪神の藤川球児監督（45）。去る3日には中野拓夢、石井大智とともに京都市内でトークショーを行い、巨人との開幕3連戦に向けて、「思い切りぶつかっていく」と意気込んだ。今季は2リーグ制後、初のリーグ連覇が大目標。昨季は2位DeNAに13ゲームの大差をつけて圧勝した。12球団トップのチーム防御率2.21を誇る投手陣を中心に、今季も戦力は充実しているものの、コーチ経験のある球団OBは「一抹の