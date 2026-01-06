1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』の第3話、第4話に、timeleszの猪俣周杜とえなこが出演することが決定した。 参考：松島聡、ドラマ初出演の猪俣周杜を絶賛「さすが『タイプロ』を潜り抜けてきただけはある」 本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者