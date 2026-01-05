リヴァプールはプレミアリーグ第20節でフラムと対戦し2‐2の引き分けで試合を終えた。17分に先制点を許したが、57分にフロリアン・ヴィルツのゴールで振り出しに戻したところで試合はアディショナルタイムに突入。するとAT4分にジェレミー・フリンポンのクロスからコーディ・ガクポが逆転弾を決めて勝負あったかに思われた。しかし、試合終了間際のAT6分にハリソン・リードが衝撃のミドルを叩きこみフラムが同点に持ち込んで試合を