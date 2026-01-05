日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月5日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。お正月は「申し訳なくなるくらい、休みました」と語った。安村直樹アナが、水卜麻美アナと新年の挨拶を交わした後、「お正月はどうでした？ どんな感じでした？」と質問。水卜アナは「申し訳なくなるくらい、休みました。ただ何かテレビを見たり、街で働いてくださっている方を見るたびに、なんだかすみませんと思いました」と