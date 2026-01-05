¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢µÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha¡ª4¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªÀµ·î¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢µÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¤¬¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡© ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢µÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À²¿¤«¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢³¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¿åËÎ¥¢¥Ê¤â¡¢°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡ª ËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª º£Ç¯¤³¤½¤ÏÁé¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
