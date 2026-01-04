「そろそろ『論語』くらいは読んでおかないと」。そう思って挑戦してみたものの、結局、理解できないまま挫折してしまった……。そんな人はきっと多いだろう。『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』の著者、浅田すぐる氏が、いま『論語』を読むべき理由と、理解を手助けしてくれる関連書を5冊、厳選して紹介する。スキルやノウハウよりも前に"ウツワ"レベルの学びを私はこれまで10年超にわたって、10冊以上のビジネス書を出