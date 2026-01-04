YouTuberのはじめしゃちょーが2025年12月30日、公式YouTubeチャンネルにて、渋谷スクランブル交差点で24時間生活する動画を公開した。 （関連：【画像あり】スクランブル交差点で寝そべるはじめしゃちょー） はじめしゃちょーはこれまで「24時間生活シリーズ」と銘打ち、「24時間エスカレーター生活」や「24時間ナイトプール生活」「24時間映画館生活」「遊園地のコーヒ&#1