『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に初出場した韓国の4人組ガールズグループ『aespa（エスパ）』だが、出演したのは3人のみ。過去に原爆のきのこ雲を連想させるランプを購入してSNSに投稿、大炎上していたメンバーのNINGNING（ニンニン）はインフルエンザ感染を理由に出場を辞退したためだ。「紅白出演時のパフォーマンスは、非常に評判が良かったです。ただ、年が明けた1月1日に韓国で放送された音楽特番『MBC歌謡大祭典』にaespaが