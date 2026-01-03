『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に初出場した韓国の4人組ガールズグループ『aespa（エスパ）』だが、出演したのは3人のみ。過去に原爆のきのこ雲を連想させるランプを購入してSNSに投稿、大炎上していたメンバーのNINGNING（ニンニン）はインフルエンザ感染を理由に出場を辞退したためだ。

「紅白出演時のパフォーマンスは、非常に評判が良かったです。ただ、年が明けた1月1日に韓国で放送された音楽特番『MBC歌謡大祭典』にaespaが出演しており、そこで元気に歌い踊るニンニンが映った画面がXに投稿されたんです。これで再び大炎上しました」（芸能記者）

投稿されたテレビ画面の画像の上には“MBC LIVE”のアイコンが出ている。しかし、じつは韓国ではLIVE＝生放送ではないという。

「K-POP好きの間では常識のように言われているんですが、韓国の特番は事前収録のものと生ステージを混ぜた形で放送されるのが当たり前なのです。日本の場合、生放送はリアルタイムのものだと認識されていますが、韓国では収録と生が交互に編集されていたりしてわかりにくくなっています。今回のMBC歌謡大祭典で放送されたaespaのパフォーマンスは当然、事前収録のようです。紅白からどんなに急いで戻ってもニンニン以外のメンバーが一緒に出演することは不可能ですから」（前出・記者）

ところが、Xでは“仮病”“日本より韓国優先”などと誤解に基づく投稿が広がった。それに対し、《何も考えずにとりあえずで叩きたい人なんだろうな》《1度調べてからポストしてください》という批判がなされており、ファンとアンチの大舌戦が繰り広げられている。

一方、当の本人であるニンニンは1月2日に自身のInstagramを更新。バッサリと髪を切り落とした姿と、切ったハサミと髪の束の画像をアップ、《2026:endless inspiration》とコメントしていた。

「長かった黒髪をオカッパ状態にしています。何らかのメッセージなのかもしれませんが、詳細は不明です」（前出・記者）

ファンからは

《ニンニンあの髪自分で切ったの？ 鬱になってる可能性あるんじゃないの》

《ニンニン相当病んでんのかなぁ、SMって事務所に通さず勝手に髪型変えるとかには結構厳しいよね？》

など心配する声も多く書き込まれている。

「aespaのファンが懸命に擁護していますが、ニンニンへの批判は止まらない状態です。髪を自らカットしたとすれば、トップアイドルとしては異常な行動です。精神状態が不安定なのかもしれません。洗面台に残された髪の写真もアップされていますが、かなりビジュアルに凝っているので、事前に撮影したアート作品の可能性も高いですが……。

いずれにせよ、今後の日本での活動も厳しそうです。現状では何をしても批判が集まってしまうでしょう。日本での活動は縮小せざるを得ないかもしれません」（同前）

ファンにとっては厳しい新年となってしまったようだ。