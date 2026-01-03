水戸市のアパートの一室で女性が殺害された事件で、女性に種類の違う複数の傷があったことがわかりました。警察は、2つ以上の凶器が使われたとみて調べています。【映像】現場周辺の様子先月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん（31）が、首から血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察によりますと、首に刺し傷があった他、頭には鈍器で殴られたような