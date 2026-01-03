2日夜の雪の影響で、3日未明から朝にかけて、東京都内などでは路面凍結によるスリップ事故が相次ぎました。午前7時半ごろ、東京・江戸川区西瑞江にある新今井橋の上で「ガードレールに車がぶつかった」と運転手の男性から110番通報がありました。警察によりますと、2日夜の雪の影響により凍結した路面で車がスリップし、ガードレールに衝突したということです。この事故によるけが人はいませんでした。また、隣の千葉・市川市内で