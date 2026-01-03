お笑いタレントのカズレーザーが３日放送のテレビ東京系特番「テレ東は“知の駅伝”〜２０２６政治・経済・ビジネスをビックリ予想〜」（午前７時）に出演。結婚の保証人を依頼した同学年の俳優を明かす一幕があった。この日、「同級生プレイバック」のコーナーの進行役を務めたカズレーザー。同じ昭和５９年（１９８４年）生まれの俳優・えなりかずきと共演すると、「えなり君には同級生の中でもこの世界で一番お世話になっ