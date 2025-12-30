テスラのロゴ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラが2日発表した2025年の世界販売台数は、前年比9％減の163万6129台だった。年間販売がマイナスになるのは2年連続。米国や中国など主要市場で伸び悩み、中国EV最大手、比亜迪（BYD）に初めて年間EV販売首位の座を明け渡した。需要鈍化や競争激化に加え、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）の政治的発言に対する反発から不買運動が欧米を中心