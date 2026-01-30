2人組YouTuber「水溜りボンド」のカンタさんが、2026年1月20日に個人YouTube「カンタの大冒険」を更新。愛車が1年間で3回故障したことを明かした。「ずっと乗っていきたかったんだけど」カンタさんは24年5月、YouTubeで、米国の電気自動車メーカー「テスラ」のモデルYを購入したと報告。その後、25年3月の動画では、原因不明の故障があり、無償修理で「シート丸ごと全部変わってた」ことを報告していた。そして26年1月20日の動画で