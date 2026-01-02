新年にいきなり“不意”を突かれたアストロズ担当記者現地番記者も驚く電撃合意だったようだ。ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指していた西武・今井達也投手がアストロズと3年契約で合意したと、1日（日本時間2日）に複数の米メディアが報じた。アストロズ番記者は「かなり驚くべき契約という風に呼んでも、大げさだとは思いません」と話した。「ジ・アスレチック」のアストロズ担当、チャンドラー・ローマ記者は、今