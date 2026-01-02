「天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）」や「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」は、縁起のいい日として関心が高まっています。新しい財布を用意したり、新しい何かを始めたり、人生の節目を迎えようとする時に気になる2026年の「最強の開運日」を紹介しましょう。天がすべてを許す、最上の大吉日「天赦日」天赦日は、字のごとく「天が赦（ゆる）す日」という意味。この日は神様が天に昇り、天が万物の罪を許して養い育てる日と