東京ディズニーリゾートのお正月イベントが、1月1日よりスタート。「ニューイヤーズ・グリーティング」では、和服姿のミッキーマウスやミニーマウス、ディズニーの仲間たちが登場し、1年の始まりを華やかに祝う。【写真多数】ドナルドも！正月パレード『ニューイヤーズ・グリーティング』 の模様ミッキーたちはマーチングバンドが奏でる軽快な音楽に合わせて行進。「みなさんハッピーニューイヤー！」「さぁ新年をお祝いしまし