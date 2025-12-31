12·î15Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤ò¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤ÎºÇ½ª´ÑÍ÷Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£È¯É½¤Î2Æü¸å¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢4»þ´ÖÈ¾ÂÔ¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¥À¤ÎÊÖ´ÔÈ¯É½ÍâÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È4»þ´ÖÈ¾ÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯±ßÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òµ­Ç°¤·¤Æ1972Ç¯10·î28Æü¤Ë¥é¥ó¥é¥ó¤È¥«¥ó¥«¥ó¤¬¾åÌîÆ°Êª±à¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢53Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê