2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤ÇµÜÂô¤ß¤­¤ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44ºÐ¡Ë¤Î°ì²È4¿Í¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡É¡£»ö·ï¤«¤é25Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤¤¤Þ¤âÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤¿¸å¤Î¸½¾ì½»Âð¤ÎÍÍ»Ò»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ß¤ÎÆâÍÆÊª¤Ê¤É¤«¤é12·î30Æü¤Î¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¤È¿äÄê¡£ÃæÆó³¬¤Ë¤¢¤ëÍá¼¼¤ÎÁë¤Î¸°¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿ÌÖ¸Í¤â¤Ï¤º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤