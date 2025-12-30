¡ÈÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡É¤Î¸½¾ì¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ ÁÜºº¤ò»Ø´ø¤·¤¿¸µÀ®¾ë·Ù»¡½ðÄ¹¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤ÇÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡× ¤È¶»ÃæÅÇÏª
¡¡2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤ÇµÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44ºÐ¡Ë¤Î°ì²È4¿Í¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡É¡£»ö·ï¤«¤é25Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤¤¤Þ¤âÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤¿¸å¤Î¸½¾ì½»Âð¤ÎÍÍ»Ò
¡¡»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ß¤ÎÆâÍÆÊª¤Ê¤É¤«¤é12·î30Æü¤Î¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¤È¿äÄê¡£ÃæÆó³¬¤Ë¤¢¤ëÍá¼¼¤ÎÁë¤Î¸°¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿ÌÖ¸Í¤â¤Ï¤º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î¡¢¾ÚµòÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»µï¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯10·î¤Ë¤â¹â¹»À¸Ìó10¿Í¤¬´Î»î¤·´¶³Ð¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¯Æþ¤·¤¿¹â¹»À¸¤é¤Ï¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò»Ø´ø¤·¤¿·Ù»ëÄ£À®¾ë·Ù»¡½ð¤Î¸µ½ðÄ¹¤Ç¡¢»¦¿Í»ö·ïÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î²ñ¡ÖÃè¤Î²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÅÚÅÄÌÔ»á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¿¯Æþ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ù»¡OB¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¡£¤¢¤½¤³¤ÇÈÈ¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¾Úµò¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢·ìº¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Î¹â±©¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤¬¸½¾ìÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï²ò·è¤Î1¤Ä¤ÎÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾Úµò¤ÎÊÝÁ´¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÅÚÅÄ»á¤¬À®¾ë·Ù»¡½ð¤Î½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿2005Ç¯Åö½é¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë·Ù»¡¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼·Ù»¡´±¤¬24»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·úÊª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸½¾ì¤ËÈÈ¿Í¤òÆ±¹Ô¤·¤Æ¿¿¼Â¤ò¸ì¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï·ì¤Î¤ê¤Î»Ä¤Ã¤¿¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¶¡½Ò¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¿´¾Ú·ÁÀ®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±»ö·ï¤Ç¤ÏµÜÂô¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÏ©ÃÏ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¤Ç¸«Ä¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦ÈÈ¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤¹¤¬¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ù»¡´±¤¬¤¤¤Æ·úÊª¤ò³Î¤«¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÈÈ¿Í¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤¹¤¬¤Ã¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤È¤«¤Ë¡Ê¸«¤Ë¤¯¤ë¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·Ù»¡´±¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»ö·ï¸å¡¢ÅÚÅÄ»á¤Ï½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖÀéºÐ±¨»³¤Î±Ø¤Þ¤Ç¹âÀÇ½¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î·úÊª¤Î³Ñ¤Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥«¥á¥é¤ÏÀ®¾ë·Ù»¡½ð¤Î¥ê¥â¥³¥ó¼¼¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¡¢»ä¤¬½ðÄ¹¤Î¤È¤¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¡Ö¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥â¥³¥ó¼¼¤ÇÃ´Åö¼Ô¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃË¤¬·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë·Ù»¡´±¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î´Î»î¤·¤È¤¤¤¦·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¡¢½ñÎàÁ÷Ã×¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡Èºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡´±¤¬¤¤¤ì¤Ð¹â¹»À¸10¿Í¤¬´Î»î¤·¤ÇÆþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿ÈÈºá¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯12·î¤Î²¿¼Ô¤«¤Î¿¯Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·úÊª¤ÎÃæ¤ËÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª¤òÆ°¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ê¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¸¼´Ø¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤¿¤È¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È¤¤¤¦·ºË¡ÈÈºá¡£¤³¤ì¤â·Ù»¡´±¤¬¤½¤³¤Ë¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥á¥é¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÈÈºá¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡OB¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤ÇÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¾ðÊóÄó¶¡Àè
·Ù»ëÄ£À®¾ë·Ù»¡½ð 03-3482-0110
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë