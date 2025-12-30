私はナツミ。旦那のコウスケと、3人の子どもたちと暮らしています。私たち夫婦にまだ子どもがいなかった頃から、コウスケの姉である義姉・ノゾミさんの子どもたちには、入学や誕生日など、節目ごとにお祝いを渡してきました。ところが、私に2人目、3人目の子どもが生まれてからというもの、義姉一家からのお祝いは、いつの間にか一切なくなり、気が付けば疎遠になっていたのです。しかし今回、義姉の子ども・メイちゃんが授かり婚